Ingen skal frygte for deres alderdom

Frygten for alderdommen skal ingen mennesker have. Danskerne skal vide, at de kan få hjælp, pleje og tag over hovedet, når de ikke længere kan klare en tilværelse i eget hjem. Derfor har Dansk Folkeparti lanceret et forslag om et partnerskab, hvor pensionsselskaberne vil investere en del af danskernes opsparede midler i friplejehjem.

Vi forestiller os, at vi på den måde i løbet af en fire-årig periode kan etablere 5000 nye plejehjemspladser inden 2028, og at vi også efterfølgende fortsætter med etableringen, idet antallet af ældre frem mod 2040 forventes at stige fra 1.156.000 personer i 2020 til 1.533.000 personer i 2040. Alene dette tal illustrerer, at der er noget helt skævt, når antallet af plejehjemspladser pr. borger fra 2010-2021 er faldet med 23 procent.