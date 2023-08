Er et stort arbejdsudbud meningen med livet?

At have tid til det vigtigste i livet er bestemt ikke noget, man kan tage for givet. Tværtimod er det kun igennem voldsomme stigninger i velstanden, at vi gradvist har været i stand til at sætte arbejdstiden ned. Hvilken velsignelse. Tænk på dengang, hvor den overenskomstbestemte arbejdstid for industriarbejdere var 60 timer om ugen. Vi har drevet det vidt siden dengang.

Regeringen lader dog ikke til at påskønne denne enestående udvikling. Tværtimod har Mette Frederiksen udtalt, at et øget arbejdsbud er »den nye valuta«, som skal være omdrejningspunktet for dansk politik. Senest har socialdemokraternes politiske ordfører angrebet de danskere, »der arbejder mindre, end de kan« – lettere besynderligt for med undtagelse af førtidspensionister etc. kan alle danskere arbejde mere. Vi gør det bare ikke, fordi vi vælger at bruge tiden på noget mere meningsfuldt.