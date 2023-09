Gå på tidlig pension med god samvittighed: Alle tjener på det

Fra mig til dig - Skejby!

Det er blot et eksempel på, at den rekordstore pensionsformue er en ubetinget gevinst for det såkaldte velfærdssamfund.

Vi tager det lige i runde tal, for værdien af vores pensioner kan svinge dag til dag med bevægelserne på de finansielle markeder.

Pensionsformuen er omkring 3.800 mia. kr. En del af den er aldersopsparinger, som er skattefrie ved udbetalingen. Men langt den største del beskattes. Derfor sætter jeg den samlede skat til 30 pct. Det betyder, at staten scorer lidt over 1.100 mia. (1.100.000.000.000) kr.

Skatteindtægterne bliver langt, langt større, da pensionsformuerne vil vokse eksplosivt de kommende år.

Derudover har pensionsopsparerne de seneste 20 år betalt omkring 600 mia. kr. i skat af afkastet på deres pensioner, den såkaldte PAL-skat.

Fra os til dig - velfærdssamfund. Og det var ikke så lidt!

Men hov - I får fradrag for indbetalingerne, vil vi få at vide. Ja, det gør vi, men det er der ikke meget gevinst i. Det gælder specielt for dem, der ikke betaler topskat.

De risikerer, at deres pensionsopsparing lige akkurat når et niveau, hvor de ikke længere kan få folkepensionens tillæg. Omregner man det mistede tillæg til skat, taler vi om en ekstra skat på 19 pct., beregner revisionsselskabet, Beierholm.

Det gælder også for topskatteydere. Har de trukket indbetalingerne fra i topskat og får udbetalingerne uden topskat, har de i princippet en skattefordel på 15 pct.-point. Men den skattefordel udvandes også af det mistede pensionstillæg. De pågældende har så langt mere at give af og har formentlig kalkuleret med det.

Pensionsopsparing er ikke en skadelig skattefidus. Det er forebyggende fornuft.

Kan man i det hele taget tale om pensionsopsparing, når grænsen for fuldt fradrag på en ratepension er 60.900 kr.? Indbetalinger derudover skal gå til en livrente. Hvilke konsekvenser har det?

En ratepension er en opsparing, en livrente er en forsikring.

»Lovgiverne har anstrengt sig for at lave reglerne komplicerede,« er Beierholms kontante konklusion. Jeg er enig.

Min pensionsalder er 67, mine to sønners 73,5 år! De får multivitamin i både fødselsdags- og julegave.

I Politiken læste jeg i denne uge et fremragende interview med 63-årige Inge Hansen, der har skiftet dommerkappen ud med en rengøringskittel. Hun siger bl.a.:

»Jeg ser jo folk omkring mig falde om, også folk, der er yngre end mig. Og der er mange af mine kolleger, der knokler, til de er både 67 og 70 år, hvorefter de nærmest ikke er i stand til at definere, hvem de er, og hvad de skal foretage sig.«

Nu kommer vi til noget centralt. At hun har kunnet gå på deltid og få en væsentlig lavere løn, skyldes bl.a., at hun har haft en pensionsopsparing at tære på.

Hos flere pensionsselskaber mærker man tydeligt, at der er behov for og lyst til at forlade arbejdsmarkedet tidligere. De har derfor indrettet rådgivningen efter at kunne håndtere det.

Der er flere muligheder for at gå på delpension, end mange tror. Og det bedste er: Vi betaler selv. Vi hæver dele af vores egen opsparing uden at belaste statens sultne skatkiste. Tværtimod er vi med til at fylde kisten.

Egen opsparing er nøgleordet - mere end nogensinde.

Hav ikke dårlig samvittighed over at gå på deltid eller tidlig pension. Det er en gevinst for alle.