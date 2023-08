Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

31/08/2023 KL. 14:30

Vi er en flok magelige hyggefranser, der slet ikke har fortjent ytringsfrihed

Mere end halvdelen mener, at religiøse følelser trumfer ytringsfriheden. Måske har vi slet ikke fortjent at have den ytringsfrihed, som mange andre ellers misunder os.