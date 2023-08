DF's runddans om skatten skal tiltrække nye vælgere på et halvtomt dansegulv

Når et parti mangler vælgere – og det gør Dansk Folkeparti – så er det tid til at justere politikken. Man kan blive tvunget til at danse en anden dans end den, der var moderne i sidste sæson. De vælgere, der ikke længere stemmer på Dansk Folkeparti, men stadig har det som andetvalg, kaldes marginalvælgere. De er tæt på og er langt mere