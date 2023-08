Regeringen sælger landet for en bøjet 25 øre

Sådan lyder det fra udenrigsminister til udenrigsminister, fra Fouad Hussein til Lars Løkke Rasmussen. Og på Det Islamiske Trossamfunds hjemmeside udtrykker Dansk Muslimsk Union sin støtte til loven og betragter den »som en vigtig udvikling i at forbyde hånen af religiøse tekster i det offentlige rum« og som et »skridt i den rigtige retning for at fremme værdighed og respekt i offentligheden, i særdeleshed for Koranen«.

Læs det lige igen: »Et skridt i den rigtige retning.« Blot ved at læse den formulering, den reaktion, burde regeringen have selverkendelse nok til at indse, at man med lovforslaget om koranafbrændinger svigter sit land og sit folk. Et skridt i den rigtige retning for udbredelsen af sharia er definitivt et tilbageskridt for et frit, demokratisk samfund.