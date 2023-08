Vi troede livsfarlige​ gangstere var ude af politik. Vi tog fejl

»Vi ender alle i Helvede. Men i Helvede bliver vi de bedste.«

Denne forudsigelse citeres den flystyrtede russer Jevgenij Prigozjin for. Vi tror ham gerne. Nu får han lejlighed til ved selvsyn at finde ud af, om profetien holder. Vi formoder, at denne lystmorder er endt i Helvede. Der vil han også befinde