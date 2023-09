Industrialiseringen havde ramt Europa, i Paris var der voldsomme og blodige opstande, og tidsånden kom forsinket til Danmark i disse år. Voldsomme forandringer flyttede danskerne fra landet til byerne. Fra marker til fabrikker. Alt forandredes på kort tid: klasseskel, forbrug, transport, befolkningsstørrelse, produktionsapparater, kønsroller. Alt. Vores samfund blev slet og ret omvæltet.

Men kultursynet var skævt, og kvaliteten var for ringe i de tilgængelige oplysninger om dette nye samfund, mente Jyllands-Postens stiftere. Der var et væld af småblade med politiske tilhørsforhold. Så fastlåste i deres meninger og afhængighed, at det kun tjente som talerør for forudsigelige interesser, uanset spektrum. Så var der lokalaviserne – provinsbladene, som de kaldte dem – som ikke var provinsen værdige, fordi det blev for småt og indspist.

»Provinspressen (...) opfylder ikke i tilstrækkelig grad den pligt, som de havde til at vejlede deres læsere til en selvstændig dom om forholdene i provinsen,« som det lød i erklæringen, der desværre også ville finde anvendelse i dag. De små lokalblade var ikke tilstrækkeligt dygtige, uafhængige og kritiske. Samtidig voksede københavnerpressen meget hurtigere og fandt intet modspil i provinsen. Jyllands-Posten vidste, at der er forskel på provinsen og det provinsielle. Jyllands-Posten talte ikke ned, men op til danskerne.

I dag taler vi om Georg Brandes som ophavsmanden til det moderne gennembrud. I november 1871 leverede han sin første, store litterære analyse, som står som en milepæl i dansk litteratur og kulturhistorie. Sådan var det også dengang. At de københavnske akademikere skrev historiebøgerne og selv endte med at fylde mest i dem. Al respekt for dem.

Men der fandtes uden for København dengang også en parallel kulturel frihedsstrømning i Danmark. Jyllands-Posten insisterede på det kritiske, det oplyste, det uafhængige, det frie – liv såvel som erhvervsliv.

»Det virkelige fædreland og frihedssindets standpunkt« var det eneste, man ville bekende sig til og ikke i skikkelse af rigmænd eller partier. End ikke Gud. »Vi vil benytte os af alle de bibler, som nutiden giver os til at gøre et blad nyttigt og brugeligt,« skrev de den 16. september 1871.

Og nutiden var et elegant ordvalg. For den tid var dengang, men den er også nu. I Ukraine er der nu en krig, som vi kun forstår, hvis vi forholder os til den. Nu i tekst, lyd og billeder. Den krigs betydning for hele vores omverden og os selv forstår vi kun, fordi vi forholder os til den. Behovet for samfundsjournalistik er enormt, og Danmark er kun et lille land i en stor verden.

Også herhjemme er det åbenlyst. På en konference om fremtidens industrisamfund diskuterede blandt andre DI’s direktør, Lars Sandahl, og Dansk Metals formand, Claus Jensen, for et par uger siden. Begge lige desperate og ivrige efter at blive hørt. Ikke af hinanden, men af Beslutningsdanmark. For trods deres egne magtfulde poster har vi skabt et samfund, hvor manglen på faglærte er en akut trussel mod hele vores samfundsform. Reformer, investeringer og viden har manglet her. Vi har diskuteret værdipolitik i årtier, vi har kørt i ring med universitetsreformer og manglen på sygeplejersker og pædagoger. Men at grundpillerne i vores produktionssamfund eroderer, har samfundsdebatten ignoreret i vidt omfang.

Slå et smut forbi danske mediers hjemmesider og se, hvor meget indhold der handler om kulturbegivenheder i København, om små ligegyldigheder eller om den offentlige sektors mangler.

Da Jyllands-Posten for nylig afdækkede organiseret rockerkriminalitet på Aarhus Havn, viste vi os igen som det eneste medie i landet, der vedholdende skriver om den havn til almen oplysning. En af de største arbejdspladser og indtægtskilder i Danmarks næststørste by. Et af Nordeuropas knudepunkter for international handel. Men selv i Aarhus lever mange i den opfattelse, at havnen er det modsatte af byen. Den støjer, larmer, lugter. Man ønsker sig hellere et havnebad og lejligheder med havudsigt. Det samfundssyn er beslægtet med den voksende bevægelse af arbejdssky danskere, som hellere bare vil holde fri og bo på en ø end bidrage.

Begge dele er udtryk for et selvforkælet, egoistisk og virkelighedsfjernt samfundsblik, formentlig afledt af en misforstået akademisering igennem mange år.

Der er noget galt i måden, vi forstår os selv som samfund på, og måden, medierne dækker vores samfund på. Om det er hønen eller ægget, er underordnet. Men Jyllands-Posten har en afgørende opgave i at være det medie, som ser hele den del af Danmark, som er lige uden for alle danskeres vinduer. Aarhus Havn, Vestas, Grundfos, Danfoss, Arla, Ørsted, Carlsberg, Novo Nordisk. De er ikke kun virksomheder, som direktører skal læse om i blade, hvor andre direktører citeres. Erhvervsjournalistikkens ekkokamre er lige så farlige som alle andre ekkokamre.

Et samfund med en mystisk polariseret offentlighed var virkeligheden i 1871. Det er det stadig. For der er noget med den tid, som stadig er fundamentet for den, vi er i endnu. Både Jyllands-Postens fødsel og det moderne gennembrud fandt sted i bevægelsernes tid. Kvindebevægelsen, andelsbevægelsen, fagbevægelsen, højskolebevægelsen. Alle har de stadig en plads og et dybt forankret formål, ligesom Jyllands-Posten har.

Læsere, abonnenter, annoncører, medarbejdere, chefredaktører, bestyrelser og ejere kan blive nervøse, når sparebehov kræver forandringer, og fremtiden kræver udvikling.

Men fat mod. Jyllands-Posten er ikke en papiravis. Jyllands-Posten er ikke en hjemmeside med nyheder. Jyllands-Posten er ikke en ny app. Jyllands-Posten er ikke en podcast. Jyllands-Posten er ikke et nyhedsbrev. Jyllands-Posten er ikke annonceindtægter. Jyllands-Posten er ikke en avis, der nu omdøber sig til den udefinerede term: et medie.

Jyllands-Posten er et ærinde om at kaste et frihedssøgende, kritisk og kærligt lys på det vigtigste i vores samfund – det nære og det fjerne. Indholdet vil følge ærindet, uanset tid og form. Fra sort-hvidt papir til telegraflinje til farvefoto til internet til mobiltelefoner til kunstig intelligens. Uanset format, så frygt ej for Jyllands-Postens overlevelse eller værdi. Jyllands-Postens ærinde er uforandret og uforfærdet. Ingen økonomiske udfordringer, ingen digital transformation og ingen samfundsforandring har i 152 år ændret ærindet.

Jeg skal gerne testamentere et bidrag til et væddemål på, at Jyllands-Posten ærinde kan overleve århundreder endnu.

Den 16. september er også min egen fødselsdag. Min er så ubetydelig, at ingen vil huske den. Et livs værdi måles heller ikke i år, men i karat, som der står på en af gravstenene for de begravede modstandsfolk i Mindelunden i København. På en anden står der: Vi lever i en tid, hvor der er noget, som er større end os selv og vores nærmeste. Det gjorde vi i 1871, det gør vi i dag.

Længe leve Jyllands-Posten.