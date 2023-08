I en sart og krænkelsesparat tid bliver vi alle dummere

En scene fra Monty Pythons ”Life of Brian” trængte sig på, da det for nylig kom frem, at det skal være forbudt at undervise i dele af William Shakespeares skuespil i Floridas folkeskoler. En mand skal stenes, fordi han har nævnt Guds, Jehovas, navn. Mens dommen læses op med stor, selvhøjtidelig patos af en præst (John Cleese), nævner manden