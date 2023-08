Trump opfører sig som en mobster i The Godfather

Nu er Trump så i gang med at intimidere vidner i en af de sager, han står tiltalt i. På sit sociale medie har han, som en anden mafioso, med navns nævnelse skrevet, at et vidne ikke burde afgive sit udsagn ved retten. Og det til trods for, at Trump specifikt af dommeren i Washington D.C. fik at vide, at han kunne gå frit omkring inden hans sag kom for retten forudsat, at han ikke brød delstats-, føderale eller lokale love. Desuden er det en forudsætning for at han kan fortsætte sine golfrunder på sit floridaresort som en fri mand, at han ikke sætter andres liv i fare.

Hvis det juridiske system skal have legitimitet – og respekt i befolkningen – må Trumps udsagn have konsekvenser. De næste år bliver kun værre. Trump vs det juridiske system skal stå sin prøve gang på gang. Begge parter skal have mulighed for en fair behandling inden for de jurisiske rammer – uden frygt eller intimidering.