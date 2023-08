Hvorfor må Gud ikke selv bestemme sit køn? 

Når Jesus i Markusevangeliet siger: »Abba, Fader, alt er muligt for dig. Tag dette bæger fra mig. Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil,« ser vi Jesu tillid til Faderen midt i mørket, ensomheden, frygten og angsten for natten i Getsemane Have, hvor han beder om, at Faderens vilje må blive opfyldt. Og når vi selv sidder i afgrundens nat, skal vi ikke lede efter ordene, for Gud har udstyret os med en bøn: »Fadervor, du som er i himlene…« sådan har han lært os at bede – for som far har han vist sig for os. Det må vi bare acceptere.

Men selvfølgelig har Gud så at sige begge kønslige aspekter i sig, som kommer til udtryk i menneskets skabelse: »Gud skabte mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.« (1. Mos. 1, 27). På samme måde har Gud moderlige attributter, og Guds omsorg er at ligne med en mors omsorg for sit barn: »Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig.« (Esajas kap. 49).

Men alt det kønspolitiske vrøvl om Guds køn er en afsporing fra det, kristendommen egentlig handler om – nemlig de evige ting – vores sjæles liv og frelse. Og Guds sprog, kristendommens budskab er så enkelt, at vi ikke behøver anskue det gennem en identitetspolitisk prisme for at forstå, at Gud har sendt sin søn, Jesus Kristus, til verden for at redde syndere – mere inkluderende bliver det vist ikke. Og han er hverken de, dem, hen, hun eller høn, han er hverken en kraft eller en guddommelig person, men vores far i himlen – kærlighedens grund, faldets omfavnelse, lysets fundament, vores sjæls frelse.