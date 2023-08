I USA foregår der for tiden en politisk pendant til legen S, P eller K

Jonathan V. Last fedtspiller til gengæld ikke spor: For ham er det næsten kategorisk udelukket, at Trump nogensinde ryger i spjældet. Ifølge Last er der 50 pct. sandsynlighed for, at Trump er præsident om to år, 49 pct. sandsynlighed for, at Trump hverken er præsident eller fængslet, og sølle én pct. chance for, at Trump skulle sidde i fængsel til den tid. Kenneth Emil Petersen har tydeligvis en åndsfælle på den anden side af Atlanten, som man lidt kækt kunne kalde for 1 pct.-JVL.

Min egen krystalkugle er tydeligvis købt på samme loppemarked som Sarah Longwells. Det mest sandsynlige scenarie om to år er i min bog, at Donald Trump hverken er blevet præsident eller sidder i fængsel. Dernæst anser jeg det for klart mere sandsynligt, at Donald Trump er præsident i august 2025, end at han tilbringer tiden i fængslet som hovedkarakter i en politisk pendant til ”Orange Is The New Black”.

Apropos: Min homie Pede B lavede for nogle år siden et fedt nummer sammen med DJ Noize, Lydmor og Emilie Moldow, der hedder ”S, P eller K”. Her synger Emilie Moldrow i omkvædet: »Jeg vil gøre min ting, før min tid den er gået. Jeg vil ha’ det hele, der’ så meget jeg skal nå.«

Jeg er sikker på, at Donald Trump ville kunne nikke genkendende til denne ambition. Det samme gør sig nok også gældende for domstolene i Washington D.C., Florida og Georgia.

Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det største spørgsmål i amerikansk politik i de kommende år kommer til at være S, P eller (I)K.