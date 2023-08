Populismen er kun begyndelsen

Professoren bruger den kristne kirkefader til at understrege, at de mange, dvs. folket, udgør det moralske grundlag for fællesskabet, mens de få, dvs. eliten, har til opgave at værne om folket og beskytte dets moralske overbevisninger. Eliten kan bidrage til at kvalificere de almindelige vaner, værdier og fordomme, blandt andet ved at oplyse om historiske forskelle, men skal afholde sig fra at bekrige dem. Når eliten blæser til disruption, så er det et tegn på, at noget er helt galt.

Blandingsforholdet mellem folk og elite er takket være liberalismens sejr blevet til et modsætningsforhold. Det er netop derfor, at populismen er opstået og har vokset sig stærk i land efter land.

Populismen er en reaktion på de liberale eliters nedbrydning af nationalstaten og det territorielle forsvar, masseindvandringen, adskillelsen af land og by, universiteternes politisering og den systematiske opløsning af det givne.

Populismen sætter fut i fejemøget. Men bogens pointe er, at førstnævnte rummer en vild, blind kraft, som er antipolitisk. Det betyder, at populismen mestendels river ned i stedet for at bygge op eller udarter til narcissisme som i tilfældet Donald Trump.

Og her kommer professorens selvstændige bidrag til diskussionen om vores postliberale fremtid: Det gælder ikke om at føre krig mod eliterne, men om gradvist at udskifte dem, så de kommer i bedre kontakt med de manges behov og ønsker og forstår, at den sociale orden skal sikre grundlaget for menneskelig trivsel og centrale goder som familieliv, det civile samfund, godt arbejde, håndværk, videnskab og kristentro.

Populismen er således kun begyndelsen. Hvad Patrick Deneen kalder »aristopopulisme«, er fortsættelsen. Eliten skal lede med blik for de mange, mens de mange skal begrænse elitens fristelse til at styre for meget.

Modsat hvad revolutionerne i først 1968 og siden 1989 fik os til at tro, duer frihed fra alle normer således ikke til alt, men gavner i virkeligheden mest de få, mens de mange i højere grad har brug for beskyttelse og vejledning. De fleste trives i en sammenhæng, de kender og forstår. Folk er generelt langt mere konservative, end de vil være ved.