Hvornår begynder vi at tage ved lære af historien? Svaret er forstemmende

Men et øget økonomisk råderum betyder ikke, at der uden skadelige konsekvenser for samfundsøkonomien, kan gives skattelettelser. Det betyder kun, at det offentlige ikke har problemer med at skaffe indtægter til øgede udgifter.

I regeringsgrundlaget blev der også indført et skattestop. Det betyder, at et evt. behov for en finanspolitisk stramning alene kan gennemføres ved offentlige udgiftsreduktioner. Derfor betyder større skattelettelser, at en ansvarlig finanspolitik kræver yderligere offentlige udgiftsreduktioner. Derfor bliver det af stor interesse, hvordan udsigterne vil være for dansk økonomi i 2024.