Al-Qaedas trusler skræmmer, men eftergivenhed er endnu mere skræmmende

I mandags kom truslen fra al-Qaeda. En skræmmende og meget specifik opfordring til herboende islamister om at straffe os for de famøse koranafbrændinger. Den lyder bl.a.: »O people of Islam in Sweden, Denmark and all of Europe – the duty of revenge has been placed upon you.«

Det var vist Tore Refslund Hamming, ekspert i terrorisme