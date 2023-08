Den naive, den ligeglade, og den kynisk.

Men det er som en dårlig trekant i sengen, hvor to af parterne fuldstændig ignorerer den tredje, og blot koncentrerer sig om at tilfredsstille egne behov.

Som en overset ægtemand i trekanten er det øjensynligt slet ikke gået op for Ellemann, at han reelt set er overflødig, og kun bruges som nyttig tjener.

Han udfylder rollen som den naive til perfektion.

Lars Løkke Rasmussen træder i karakter i rollen som den ligeglade. Værdier har aldrig fyldt for Løkke. De er reelt blot unødvendige forstyrrende benspænd, som kun er sat i verden, for at vanskeliggøre Løkkes tilværelse.

Derfor burde det heller ikke komme som den store overraskelse, at Løkke straks reagerede, da islamisterne ville bestemme over hvorledes vi skulle leve i Danmark.

Intet problem, hvis det til gengæld kunne købe Løkke lidt ro, for nu havde han jo lige havde planlagt nogle ture ud i verden.

Når danskernes værdier og rettigheder støder sammen mod Løkke, så er det danskerne, som må vige.

Det efterlader rollen som den kyniske, og den kan jo ikke tilfalde andre end Mette Frederiksen. Øjnene er stadig stift rettet mod en toppost væk fra Danmark. Her er det gift, at blive fedtet ind i sådan en sag. Derfor holdt hun sig kynisk bare udenfor, lavede et enkelt tvetydigt opslag på Facebook, et par feel-good interviews, og sendte derefter aben klogelig videre til andre.

Med parolen, jeg er ikke på vej væk, altså lige til jeg er, vifter hun i vanlig stil ansvaret for de problemfyldte sager over på andre. Denne gang lander ”lorten” så tilmed hos den ene af de to kandidater til at overtage hendes formandspost, når hun er væk, Peter Hummelgaard.

For sagen kan klistre sig til Peter Hummelgaard de næste måneder, med øget fokus, når sagen skal behandles i folketinget. Wammen må klappe højlydt i hænderne over i finansministeriet.

Mette Frederiksen kan dermed nøjes med et par hurtige spydige kommentarer i spørgetimen til højrefløjens Pernille Vermund og Morten Messerschmidt om, at de jo altid vælger at agere som små utilfredse fredagsslik børn, alt imens det er de voksne, som tager sig af de vigtige og væsentlige ting.

Debatten er allerede ved at blive så fordrejet og segmenteret i semantiske ligegyldigheder, at den berettigede og centrale kritik og bekymring, sandsynligvis vil stå rettere afvasket til oktober, når folketinget åbner.

Det er i hvert fald den tydelige strategi. Lad os tage en debat om betydninger af ord, i stedet for en debat om betydninger af handlingerne.

Det er kynisk. Det er en Mette Frederiksen Classic. Og hvem bedre at sende i byen med det end den politiske ordfører Christian Rabjerg Madsen, som gladelig udfylder rollen som Komiske Ali. For nu må det jo snart være hans tur til en ministerpost.

Resten af Danmark kan så sætte sig tilbage med popcorn og se på, hvordan resten af plottet i filmen udspiller sig.