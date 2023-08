Copenhagen Pride er en manifestation af vor tids totalitarisme 

Det er ikke en ideologi at være hverken bøsse, lesbisk, trans eller biseksuel – men det er ideologisk at mene, at der ikke findes to biologiske køn – at køn er en social konstruktion. LGBT+ Danmark kæmper altså ikke bare for en helt rimelig accept af seksuelle minoriteter, inklusion, diversitet og mangfoldighed, men for omkalfatring af samfundet, der sker ved en installering af et nyt sprog, en ny selvopfattelse og en ny verdensforståelse. Vi står over for et paradigme, der med det marxistiske klasseløse samfund som ideal vil nedbryde civilisationen, som vi kender den, og opføre det køns- og identitetsopløste samfund båret af en gudløs selvskabelse.

Måske havde biotekgiganten Chr. Hansen i virkeligheden set skriften på væggen, da virksomheden til stor forargelse valgte at trække sin støtte til Copenhagen Pride. Lad Chr. Hansen være et eksempel til efterfølgelse, og støt i stedet Dansk Regnbueråd, en uideologisk forening for lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle, der insisterer på, at der findes to køn og kæmper for, at videnskab, fornuft og rimelighed skal ind i LGBT+-miljøet, og wokeness ud – og ønsker at stoppe kønsskifte for børn. Jeg beundrer deres mod.

Alle samarbejdspartnere og sponsorer for Copenhagen Pride bør overveje, hvad de støtter, og medierne bør efterse deres ret ukritiske tilgang til priden og forherligelsen af LGBT+ Danmark. Queer-ideologien er jo ikke det første regime i verdenshistorien, der har lavet imponerende parader med børn som pynt – snart må mennesket have lært, at vi ikke bare skal sjoske bagefter – uden at tænke os om.