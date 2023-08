Hvile og dårlig samvittighed følges ad

Og når politikere klasker sammen og bliver stresssygemeldt, bringer det dem tættere på befolkningen end alle tænkelige og utænkelig forsøg på gennem de sociale medier at »være ligesom vælgerne«, fordi stress og udbrændthed er vor tids største folkesygdom – og en slags vidnesbyrd om menneskelighed.

For mange af os kan genkende den følelse, som sociolog Hartmut Rosa beskriver i sin seneste bog: »Jeg må tage det mere med ro til næste år«, eller »jeg må frigøre mig fra noget, ellers havner jeg måske også i udbrændthed«, eller »jeg er i fare for at brænde ud«, og følelsen »det bliver ikke ved med at gå godt, er blevet til en kulturelt dominerende følelse.«

Og uanset om man er præst, christiansborgpolitiker eller noget helt tredje, er det jo sjældent alene arbejdet, hvorved vi tjener til livets opretholdelse, vi bliver udbrændt af – det er også alt muligt, vi i forvejen bærer rundt på – og alt det, vi læsser oveni. Det er det moderne menneskes kamp mod de unødvendige krav – og det er, som om det bliver sværere og sværere for os at skelne – for faktisk er der så meget, vi ikke er nødt til – og vi står over for et stort sorteringsarbejde.

Jeg tror, vi skal lede i menneskehedens urhistorie for at finde den egentlige grund til udbrændthedskrisen, for måske er det i al sin enkelthed et lille oprør mod skaberværket, hvor vi var givet en ugentlig dag til hvile. Hvem hviler virkelig en dag om ugen, slukker telefonen, slipper et unødvendigt krav og gør plads til et lettelsens suk og mærker, som den svenske præst og forfatter Thomas Sjödin engang har skrevet, at der befinder sig et »skabelsesunder i hvilen«? For der findes en kraft i hvilen, man ikke kan nå frem til ved at anstrenge sig.