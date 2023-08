I USA lader det til, at V stadig står for vendetta

King er et af mindst 39 tilfælde på politisk relaterede mord i USA de seneste to et halvt år. I størstedelen af disse tilfælde var der ifølge Reuters tale om højreorienterede gerningsmænd.

Anthony King var i øvrigt registreret republikaner og havde været det i mindst et årti.

Eksperter har fremhævet, at der er en afgørende forskel mellem politisk vold i 1970’erne og i dag: Dengang var det primært venstrefløjen, der stod bag volden, og angrebene var primært rettet mod bygninger. I dag er det primært højreorienterede, der går efter deres medborgere. Eller som Rachel Kleinfeld, der analyserer politiske konflikter og ekstremisme hos tænketanken Carnegie Endowment for International Peace, har beskrevet det over for Reuters: »Der var mange, mange bombeangreb, men normalt om natten eller efter foregående advarsler. Målet var ikke at dræbe mennesker; det skulle påvirke (politiske) beslutninger.«

Antallet af trusler mod USA’s folkevalgte er i øvrigt også steget markant i de senere år. Ifølge Capitol Police var der i 2021 i alt 9.625 registrerede trusler mod medlemmer af Kongressen. Det er mere end en tidobling sammenlignet med 2016, hvor tallet var 902. Trusler mod føderale dommere er ifølge magasinet Time steget med 400 pct. i årene 2015-2021, og sådan kunne man fortsætte.

Ikke overraskende er der mange potentielle folkevalgte, der holder sig langt væk fra offentlige embeder. Ifølge en undersøgelse blandt USA’s borgmestre i 2021 har hver tredje borgmester overvejet at forlade posten på grund af trusler, mens 70 pct. kendte nogen, der havde valgt ikke at opstille og tjene demokratiet grundet frygten om trusler. Det forstår man jo godt. Er der udsigt til bedring? Ikke foreløbig, siger eksperterne. Tværtimod befinder vi os i en tid, hvor politiske rivaler i stigende grad ikke længere anses for at være modstandere, men fjender.

Sidste år viste en meningsmåling fra Rasmussen f.eks., at mange amerikanere ikke vælger et andet land, når de bliver spurgt, hvem USA’s største fjende er, men deres hjemlige politiske modstandere. Blandt de demokratiske vælgere svarede 31 pct., at Rusland var USA’s største fjende, efterfulgt af republikanerne (26 pct.) og Kina (16 pct.). Blandt republikanere var svaret Kina (35 pct.), Rusland (33 pct.) og demokraterne (12 pct.).

Et gammel ordsprog siger, at det er lettere at tilgive en fjende end en ven. Men når man ser på tingenes tilstand i verdens ældste forfatningsbaserede demokrati, kan man godt komme i tvivl. Her lader det snarere til, at V stadig står for vendetta.