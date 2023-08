Belejringen af Europa er ikke kun militær – den handler nok så meget om religion og kultur

For hvis nu bare Salman Rushdie ikke havde skrevet om Koranens sataniske vers. Eller hvis nogen dog havde taget penslerne fra Lars Vilks. Eller hvis Samuel Paty ikke havde vist de tegninger i Paris. Eller hvis JP ikke havde trykt dem i Aarhus. Eller hvis Charlie Hebdo kunne nøjes med at gøre grin med kristne og andre idioter. Hvis, hvis og hvis.

Sådan tænker politiske spekulanter. Hvorfor kan muslimerne ikke gå fri for hån, spot og latterliggørelse? Hold nu op med at mobbe andre. Frihed a la Per Nyholm: Hvorfor kan vi ikke bare opføre os ordentligt?

Ismail Kaderé er ikke særlig ordentlig. Han er til gengæld en stor fortolker af det menneskelige sind og dets krinkelkroge, ligesom han drister sig til at formidle fortidens drama og dynamik så nøgternt og kompromisløst som muligt. Det er den slags, blivende europæiske forfattere er lavet af, og han fører overlegent traditionen videre i bog efter bog.

I denne beskriver han de muslimske belejrere på godt og ondt. Sympati får man for den usikre historiograf, der er udset til at skabe en lyrisk beretning om osmannernes militære triumf, men ikke aner noget om hverken krigsførelse eller politik. Ligeså for den selvsikre kvartermester, rundet af erfaring, overblik og kynisme. Ham vil man gerne have på sin side.

Bagved de enkelte skæbner åbner der sig imidlertid et større galleri af pashaer, mullaher, astrologer, spåmænd og soldater fra hele det osmanniske imperium, præget af såvel obskurantisme som den nyeste ballistiske videnskab. Hvad de muslimske aktører synes at tænke mest på, er dog de fagre albanske (helst blonde) kvinders kønsorganer.

»Vi vil flå deres skamløse hvide klædedragter af og iføre dem noble sorte kapper, velsignet af vores ædle tro,« bebuder en af de hellige krigere kort før angrebet på de kristnes citadel, mens andre går på rov efter sexslaver i grænselandet. »Vi vil dække deres ansigter bag slør og forhindre deres øjne i at kaste liderlige blikke efter mænd,« bedyrer en anden kriger, for hvem hår og øjne er kvindekroppens mest diabolske våben. Disse attributter skal derfor tildækkes.

Udover romanens litterære kvaliteter præsenteres vi også for imperiets vigtigste opgaver. Det er nemlig ikke nok at erobre kristendommens borge og byer. Fjenden skal også »afnationaliseres«, dvs. tvinges til at opgive sit fædreland og modersmål. Osmannerne er eksperter i at undergrave nationer. Men det er heller ikke nok.

Fjenden skal fratages sin kristne tro og til sidst konvertere til islam. Hvordan man lykkes med det hele, strides intelligentsiaen om i romanen, men tilbage står, at imperiet ikke alene fører krig militært. Imperiet kan noget, der er endnu farligere: Det fører kultur- og religionskamp. Som i dag. Nu er det bare ikke kun Balkan, men hele Europa, der er under belejring.