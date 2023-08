Tilhører fremtiden diktaturerne?

Det bliver en mere uforudsigelig verden. Diktaturer er uforudsigelige, fordi al magten ligger i diktatorens hænder, eksperter bliver overhørt, alt er op til lederes lune.

Det bliver en mere beskidt verden, fordi autokratierne ikke omstiller deres energi, tydeligst i Rusland. Kina er ganske vist fremme på solenergi, men stadig verdens største CO 2 udleder, og Donald Trump vil gøre USA til en klimakatastrofe igen.

Det bliver en mere fantasiløs verden, fordi det frie ord ikke eksisterer i autokratiet. En verden hvor kunsten og kulturen bliver kvalt i ensretning og censur og højst udfolder sig i vulgære, ensrettede udtryk.

Der er noget ved selve den vestlige livsstil, som autokratierne afskyr. Frisindet. LGBT+. Ytringsfriheden. Vi er udsvævende og dekadente, spilder tiden på demokratisk snak, brænder koraner af, intet er helligt for os, udover demokratiet, som kun er til besvær i autokratens øjne.

For ikke at nævne vores kolonitid. Eller krigene i Irak og Afghanistan. Vestens fjender glemmer ikke. Og det er ikke blot Putin, Xi Jinping og afrikanske autokrater, der vender Vesten ryggen, det er også store dele af befolkningerne. Hvad har vi gjort for deres kontinent, spørger afrikanerne? Hvorfor skulle de hjælpe os med en krig i Europa, sådan som vi har udnyttet deres lande og ressourcer?

Filosoffen Thomas Hobbes mente, at mennesket vil have styring. Kontrol. Mennesket er et dyr, og de færreste kan administrere friheden. Liberalismens fader, John Locke, var selvsagt uenig. Men Locke er ikke på mode i dag. Ikke blandt milliardbefolkninger, der indordner sig, ikke blandt autokrater, der holder hårdt fast i magten.

Lederdyrkelsen er udpræget i autokratiet. Mens vi har tradition for at udskælde og gøre grine med vores ledere, så bøjer andre befolkninger sig under deres frelserfigurer. Undtagen trumpismen, der kan være lige så farlig som andre grimme ismer, når den bliver så stærk, at folket ser gennem fingre med præsidentens ugerninger.

Men er frihedstrangen ikke en fundamental del af at være menneske? Måske. Måske ikke. Et filosofisk spørgsmål der må blafre i vinden. Francis Fukuyama, som fejlagtigt bebudede historiens demokratiske afslutning, holder fast i optimismen. Stadigvæk. Fordi autokratier begår fejl. Store fejl. Putins krig i Ukraine, Xi Jinpings corona-politik. Demokratierne holder sammen, senest med Vestens opbakning til krigen i Ukraine. No man is an island. Ikke engang Xi Jinping. Forhåbentlig.

Det autokratiske Østen, Det Globale Syd, islamiske diktaturer og det lille Vesten. Men et solidarisk Vesten. Det er vores styrke. Den demokratiske alliance. Vores fremtid.