Vi forhandler ikke med diktaturer

Men vi har jo brug for landene i Det Globale Syd som allierede i kampen mod Rusland, som Lars Løkke også er inde på. Ja, det har vi, men den eftergivenhed som Løkke viser overfor de sensible stater, er også en eftergivenhed som Rusland bemærker. Et Danmark, der lader sig skræmme af OIC, kan i højeste grad også skræmmes af Putins militante regime – et faktum, der må behage Kreml-herskeren.

Man må også spørge om et forbud mod koranafbrænding overhovedet kan lade sig gøre? Hvad nu hvis man brænder haditherne af, det hellige appendiks til Koranen? Eller hvis man opløser Koranen i syre, fremfor at brænde den? I Holland har man forbud mod afbrænding af genstande i det offentlige, hvilket reelt fungerer som et forbud mod koranafbrænding, med mindre man altså tænker lidt kreativt.

Rasmus Paludan har ikke tænkt sig at stoppe sine afbrændinger. Han er nok ikke den eneste. Det bliver noget rod. Regeringen ønsker at afværge en international krise, men ligesom koranafbrændingerne puster til ilden hos islamisterne, så risikerer man også at et forbud puster til ilden hos Paludan og co. Nu kan de få alvor få deres minutes of fame, hvilket nok hele tiden har været idéen.

Men hvad med eksporten, økonomien, den mulige muslimske boykot, som Lars Løkke også fremhæver som argument? Der må man bare sige, at der er vigtigere ting i verden end eksport, såsom ikke at lade sig køre rundt af diktaturer. For et par måneder siden blev to mænd henrettet i Iran for at have brændt Koranen – er det den slags stater, man skal lytte til?