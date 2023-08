Giv os den klassiske musik tilbage!

Midt i en omtumlet tid med den ene krise efter den anden (økonomiske kriser, pandemi-krise, sikkerhedspolitiske kriser mv.) er kulturen noget af det vigtigste, vi har.

Kultur er vigtigt for mennesket for at forstå andre mennesker og det samfund, det er omgivet af. ”Åndelig føde” i form af kendskab til musik, litteratur, historie, billedkunst, teater osv. er helt essentielt for at kunne være et ”helt” menneske.