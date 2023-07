Det er sørgelige dage for ytringsfriheden og for den vestlige verdens eksistens

Kombinationen af frygt, fejhed og uvidenhed er farlig, og varslingssirenerne bør være i gang over hele den frie vestlige verden i disse dage, hvor danske udlændingeordfører og ministre er samlet, for – med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens ord – at finde et »juridisk værktøj«, der kan forbyde koranafbrændinger. Med afskaffelsen af bededag in mente og den manglende lydhørhed over for folkekirken er det jo ikke, fordi regeringen plejer at have noget nævneværdigt tilovers for religionens tyngde, men en hævngerrig muslim indgyder tilsyneladende mere respekt eller rædsel end en luthersk biskop. Og den nemmeste måde at afværge en trussel på er selvfølgelig at give efter og gøre det, som den truende part ønsker.