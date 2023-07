Vi må ikke ende som kustoder i et stort frilandsmuseum

Mådelig turisme er formentlig kun positiv. Den har sandsynligvis været med til at løfte den jyske vestkyst og løfter vores hotel- og restaurationsliv i de store byer til gavn for os alle sammen. Men i det omfang, turismen overtager og bliver drivende for servicevirksomheder, begynder det problematiske.

Hvad skal vi eksempelvis med restauranter, der fortrinsvis bruges af turister? Hvad godt gør det for Danmark – andet end nogen kortsigtede, lavproduktive arbejdspladser? Eller hvad skal vi med dyre udenlandske designerbutikker i Københavns centrum, der lever af velhavende kinesere?

Det handler også om vores selvforståelse. Naturligvis kan vi ranke ryggen over, at vi er en tusindårig gammel nation, og vores forfædre har skabt smukke byer, som resten af verden også gerne vil opleve. Når man besøger og taler med italienere, er det imidlertid ikke den eneste følelse. De føler sig også som tilskuere. Som om de ikke rigtigt hører til i deres eget land. Som om turisterne ikke længere kommer til en levende nation, men til et land, der var engang. Til et stort frilandsmuseum med kustoder i stedet for en befolkning.

Danmark er heldigvis bedre stillet end Italien. Vi føder heller ikke tilstrækkeligt med børn, men det er ikke nær så slemt. Ikke desto mindre vil vi i stigende grad stå over for samme fristelse som italienerne. At springe over, hvor gærdet er lavest, og få en kortsigtet gevinst fra turismen. Vi bør allerede nu bekæmpe den udvikling. Vi bør ikke tilskynde turismen, men beskatte den. Naturligvis skal vi ikke lukket landet af, men vi skal heller ikke blive overrendt.