Den amerikanske drøm er død – men ét sted i USA lever den endnu. Takket være danske efterkommere

Det er dét, byens efterkommere er formet af. Og det er dén arv, der sidder i efterkommerne af Larsen, Hansen, Mathisen, Sornsen, der gør, at de formår at holde byen i live i dag. For under den støvede, stille overflade gemmer sig et levende samfund, der arbejder for at skabe aktiviteter og et forretningsliv, der skal tiltrække folk udefra. Flere forretninger og spisesteder bliver drevet af folk, der er flyttet til – nogle kommer fra Californien, New Mexico og andre delstater. Nogle slår rødder, andre bliver i byen for en kort stund. Alle sætter de deres præg, alle tilfører de den lille by liv.

For nogle af Elk Horns indbyggere er forandringerne svære at vænne sig til. Vi kender parolen: Alting var meget bedre før i tiden. Hvorvidt det udsagn er sandt, er irrelevant. Verden forandrer sig, og vil man overleve, må man ændre sig med den. Dét har Elk Horn forstået. På den måde er det lille danske samfund midt ude på prærien i en flad delstat i USA måske en minikopi af Danmark – drømmen om et bedre samfund ligger i en forståelse for, at fællesskabet arbejder sammen for et samfund i trivsel, et samfund der måske ikke er, som det var engang, men som forstår at ændre sig i takt med tiden – til alles bedste.