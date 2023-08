Danske efterkommere får den amerikanske drøm til stadig at leve ét sted i USA

Men her er stille. Og de fleste indbyggere er pensionister. Jeg besøger det lokale bibliotek for at lytte til et foredrag om Elk Horn, de oprindelige navajo-indianere og immigranterne fra Danmark. En rig og imponerende historie, der vidner om hårdt arbejde bag ploven i præriejord, der ikke altid var lige samarbejdsvillig, springer frem for mit indre blik. Furede ansigter, hårdt slid, kvinder i klokkeformede kjoler, støvede landeveje og evnen til at overleve barske vilkår.

Det er dét, byens efterkommere er formet af. Og det er dén arv, der sidder i efterkommerne af Larsen, Hansen, Mathisen, Sornsen, der gør, at de formår at holde byen i live i dag. For under den støvede, stille overflade gemmer sig et levende samfund, der arbejder for at skabe aktiviteter og et forretningsliv, der skal tiltrække folk udefra. Flere forretninger og spisesteder bliver drevet af folk, der er flyttet til – nogle kommer fra Californien, New Mexico og andre delstater. Nogle slår rødder, andre bliver i byen for en kort stund. Alle sætter de deres præg, alle tilfører de den lille by liv.