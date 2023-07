Den socialistiske realisme er tilbage med de vaktes tyranni

Huskelisten er lang, hvorfor udøvere af kunst, litteratur og kritik i det 21. århundrede får hulens travlt. Deres aktiviteter vil blive skattet, så længe de bidrager til løsningen af de globale udfordringer. Ellers vil de blive dømt ude og parkeret på den forkerte side af historien som reaktionære kræfter.

Det er selvindlysende, at den universitære wokeisme ikke har samme midler til rådighed som Kreml i perioden 1945-85, men de nærer samme globale drøm om den verden skabt i dens eget billede. Det er også klart, at den socialistiske realisme kun kan genopstå på et sted og i en epoke, hvor kristendommen er udpint, hvis ikke ligefrem forsvundet, og det urbane, progressive menneske befinder sig i et åndeligt tomrum. Det skriger på en erstatningsreligion; den leverede kommunismen med en kraft, der næppe overgås foreløbig, men wokeismen er godt i gang og har allerede vundet kampen om sjælene på flere universiteter, museer og kulturinstitutioner.

De vaktes tyranni bygger ikke så meget på en ny teori som en ny tro. Woke hviler ikke på vilkårlig magt som i diktaturet, men frister de intellektuelles behov for at tro på noget, som er rent og purt med adgang til at forvandle stridende, paradoksale dynamikker i kunst, litteratur og kritik til ét hele, der arbejder for menneskeheden, sådan som kommunisterne drømte om. Med de vaktes tyranni er de intellektuelle pludselig blevet nyttige igen som sociale ingeniører. Men deres nyvundne selvtillid truer med at gøre kunst, litteratur og kritik til funktioner af en politisk utopi.

Den menneskelige fantasi og erkendelse stræber efter mening, skønhed og sandhed, men sandheden er ikke altid konstruktiv, den kan såmænd være præcis det modsatte.