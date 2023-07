Er Lars Løkke Rasmussen ligeså naiv som en højskoleelev?

Og om aftenen drak vi bajere og skrålede fra ”Højskolesangbogen”: »Lige meget hvem du er/ lige meget hvor du er/så velkommen her« – og råbte: »længe leve mangfoldighed«. Og majoriteten bekræftede hinanden i at »alt er tilladt, men ikke alt gavner«, »ytringsfrihed er ikke en håneret«, og i øvrigt er de lidt nogle idioter ude på Jyllands-Posten i (dengang) Viby.

Nuvel. Ungdommens idealisme kan udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) ikke bruge som undskyldning for sin utilgivelige dumhed, da han i forbindelse med de aktuelle koranafbrændinger udtalte, at det er »en skændig handling« at krænke andres religion. På Twitter/X tog han samtidig danskerne til indtægt for sin uansvarlighed: »Danmark fordømmer dagens afbrænding af Koranen, som blev udført af meget få individer. Disse provokerende og skamfulde handlinger repræsenterer ikke den danske regerings synspunkter.« Og for en god ordens skyld understregede Løkke, at »vi har ytringsfrihed i Danmark, og afbrænding af religiøse bøger er ikke en strafbar handling«. At høre Danmarks udenrigsminister er som et ekko af en naiv højskoleelevs visdom: »Vi har ytringsfrihed, men…«.