Hvad afslører fransk videomanipulation egentlig

Sammenligningen holder ikke hundrede procent. Men som en tommelfingerregel er den værd at være opmærksom på.

Svømning er endda en øvelse, hvor kvinderne er forholdsvis tæt på mændene. Det var allerede i 1920’erne, de bedste mænd begyndte at løbe 100 meter i tider, der minder om kvindernes i vore dage.

Hvad styrkeforholdet mellem mænd og kvinder er i andre idrætsgrene, er svært at sige. Men der findes enkelte resultater, der kan give et fingerpeg.

I 2016 tabte det australske kvindelandshold – som ikke var ved fuld styrke; men alligevel – 0-7 til U15-drengeholdet Newcastle Jets.

I 1998 spillede de berømte Williams-søstre hver et sæt mod den tyske spiller Karsten Braasch, der var nummer 203 på verdensranglisten. Serena tabte 1-6; Venus 2-6. Den tyske spiller skrev senere en glimrende klumme om de to kampe i The Observer. Han understregede, at kampene blev spillet for sjov i en afslappet atmosfære. Men samtidig nævner han også, at kampene kom i stand, fordi Williams-søstrene på det tidspunkt havde pralet med, at de kunne slå en mand, der var nr. cirka 200 på verdensranglisten.

De modificerede det senere til omkring nr. 350. Hvortil Karsten Braasch skulle have repliceret: I næste uge taber jeg en masse verdensranglistepoint. Så kan vi spille igen.

For at koge alle disse betragtninger ind: Kvinder bliver ikke ”holdt ude” af mændenes sport. Tvært imod kæmper mange kvinder i denne tid en hård kamp for at holde mændene – i form af transkvinder – ude af deres egne rækker. Fordi biologiske kvinder – som tilfældet med transsvømmeren Lia Thomas viste – har det svært imod selv middelmådige, mandlige svømmere.

Jeg er en kæmpe tilhænger af, at kvinder dyrker sport. Det er både sundt og menneskeligt udviklende at dyrke en idræt. Og det udvikler ens karakter som menneske at stræbe imod det ypperste.

Men vi skal også være ærlige: Når idræt er kønsopdelt, er det ikke for at genere kvinder. Det er for at være fair. Med undtagelser, der er for fåtallige til at nævne, ville kvinder aldrig vinde en individuel disciplin, hvis mænd og kvinder konkurrerede sammen. Og de ville aldrig blive udtaget til fx et fodboldhold, der kun blev sammensat med henblik på at finde de 11 stærkeste spillere.

Det er det, kvinders kamp for at holde transpersoner ude af kvindeidrætten afspejler.

Klip til et af sommerens samtaleemner: Den franske video, der ”afslører hykleriet omkring kvindelige fodboldspillere” - på den måde, at den har redigeret ansigterne på mandlige stjerner ind i et stribe spilsekvenser med det franske kvindelandshold.

”Bias har enorm betydning – også indenfor sport”, skriver Dansk Kvindesamfund i en kommentar på LinkedIn.

”Hvis man er interesseret i bias, så vil jeg gerne sige: Vær så artig, og kig med”, skulle forfatteren Morten Münster ifølge Berlingske ligeledes have udtalt.

For blot ganske få år siden ville de fleste nok have sagt det omvendte: Hvorfor prøver en sponsor for det franske fodboldforbund at manipulere offentligheden til at tro, at det franske kvindelandshold er nogenlunde lige så stærkt som det franske herrelandshold?

For det er jo faktisk, hvad man prøver at insinuere. Selvom sandheden er, at et fransk herrelandshold i stærkeste opstilling, der gav den fuld gas imod det franske kvindelandshold (også i stærkeste opstilling), formentlig ville vinde med 40-50 mål imod nul (Kylian Mbappé kan givetvis drible hurtigere, end den hurtigste spiller på kvindelandsholdet kan sprinte uden bold).

Hvordan er det kommet dertil, at det er ”bias” at mene, at et elitefodboldhold bestående af kvinder ikke ville have en jordisk chance imod et elitefodboldhold bestående af mænd?

For lad os nu være ærlige: Det ville det ikke. Og derfor er det noget vrøvl at kalde en saglig opfattelse af tingene for ”bias”. Fodbold blandt andet er en kombination af løbekraft og springkraft og rå muskelstyrke, og jeg har angivet de statistiske forskelle ovenfor.

Igen: Jeg er en kæmpe fan af idræt for både mænd og kvinder. Hvilket er grunden til, at jeg støtter de kvindelige atleter, der ønsker at holde biologiske mænd ude af kvindeidrætten.

Den identitetspolitiske skabelon er, at hvis der er forskel på minoriteter og mænd, eller på kvinder og mænd, så skyldes det mænds magtmisbrug.

Hvor tomt og hult det er, hvis man altid tyr til denne skabelon, når man skal begrunde forskellen på mandlige og kvindelige atleter, ser man, når folk råber ”afsløring af bias” i anledning af den franske video.

Hvis der er nogen bias, der bliver afsløret, er det identitetspolitikernes bias: At det altid er mænds magtmisbrug, der begrunder forskelle på mænd og kvinder.

Jeg ønsker, at den bedste kvinde vinder Tour de France Femmes. Og jeg ønsker, at det bedste landshold vinder kvindernes fodbold-VM.

Men vi må aldrig være så tossede, at vi tror, at de kvindelige cykelryttere er blevet ”holdt ude” af Tour de France (Hommes) af patriarkalske mænd. Eller at de bedste kvindelandshold bliver ”holdt ude” af mændenes verdensmesterskab af patriarkalske mænd.

Kvindeidrætten findes for at give kvinder en fair chance for at konkurrere og vinde. Hvilket heldigvis afspejles i den stigende erkendelse af, at man ikke har noget at gøre i kvindernes idræt, hvis man har gennemgået puberteten som mand.