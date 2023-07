Charterrejsen er ikke længere en rettighed

Hvordan kan vi betragte tv-billeder af turister, der bliver evakueret fra Rhodos, og samtidig booke en flybillet til Spanien, fordi det danske sommervejr viser sig fra sin dårlige side? Vi ved nok alle godt, at der er en direkte sammenhæng mellem de to faktorer – flytransporten og den ekstreme varme og tørke i Sydeuropa. Vi ved også godt, at det er vores børn og børnebørn, der kommer til at betale prisen for vores egen uvilje til at erkende, at vi ikke længere blot kan flyve løs. Alligevel kvier vi os ved at undvære retten til at flyve verden rundt (hvis ellers pengene er der!), som vi, i hvert fald i min generation, har haft det meste af vores levetid.

Hvad skal der til, før vi begynder at ændre adfærd på en måde, som rent faktisk koster os noget? Jeg tror ikke, svaret ligger i at give den enkelte dårlig samvittighed. Det skaber blot modstand. Men måske kunne vi opfordre til, at vi alle hver især tager en beslutning om at sænke vores CO 2 -aftryk bare en smule. F.eks. ved at opfordre til, at vi alle systematisk sætter os nye og lavere mål for vores eget fodaftryk. Hvis man f.eks. har et forbrug på tre flyrejser om året, så kunne man beslutte sig for, at man for fremtiden kun vil flyve to gange årligt. Det gælder også vores forbrug af anden klimabelastende adfærd. Sådanne små justeringer koster ikke meget for den enkelte – men gør en massiv forskel i en større skala.