Da Mette Frederiksen tiltrådte, sagde hun, at hun ville være børnenes statsminister. Og det har hun så været. Måske ikke de små og udsatte børns statsminister, vil nogen sikkert indvende, men alle danske menneskebørns statsminister. Dels ved at tale til dem som børn og dels ved at forvalte den rettighedsbaserede buffet, som vi kalder velfærdsstaten,