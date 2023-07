Sygeliggørelsen af unge er en ulykkelig ting, individuelt og samfundsmæssigt

En ny undersøgelse fra Sundhedsministeriet viser, at antallet af unge under 18, som har en psykiatrisk diagnose som f.eks. adhd, over det seneste tiår er steget med knap 40 pct. Det overrasker ikke, men det er en skandale.

Sidste år viste en anden undersøgelse, hvor dårligt det står til med unges generelle mentale helbred.