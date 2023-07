Kortet trumfer virkeligheden

Fordi de vestlige eliter – med Tysklands i spidsen – blev ved med at holde fast i deres kort, og nægtede at tage virkeligheden i betragtning.

I fortiden har de vesteuropæiske eliter opført sig på samme måde, når det gjaldt masseindvandring fra Stormellemøsten.

I teorien er det en fremragende idé at realisere Friedrich Schillers gamle idé om, at alle mennesker skal blive brødre (og søstre, naturligvis). Plus en senere tids økonomiske forestilling om, at alle disse mennesker fra Stormellemøsten udgør en arbejdskraftreserve, der uden videre kan klikke ind i et vesteuropæisk samfund.

Teorien har bare ikke noget med virkeligheden at gøre. Uanset hvilken politik, et land i Vesteuropa har ført, er det endt med samme problemer. Manglende integration og modborgerskab. Tribalisering af nationalstaterne. Kriminalitet og bandeuvæsen. Religiøs radikalisering. Underminering af kritiske samfundsinstitutioner.

Måske er Sverige og Frankrig ikke decideret på opløsningens rand. Men vejen herfra og hen til opløsningens rand er i hvert fald til at skimte.

Særligt Sverige er værd at bemærke. Den lære, man kan drage, er helt entydigt, at der ikke kommer andet ud af at være flink og imødekommende over for splittelseskræfterne, end at de skruer deres krav i vejret.

Det tredje og sidste sted, jeg i denne sammenhæng vil nævne, hvor kort og virkelighed ikke passer sammen, er de herskende teorier om den såkaldte interdependens.

Det er en teori, der i korthed går ud på, at lande, der handler med hinanden og filtrerer deres økonomier ind i hinanden, som en bonus vil opnå mere civiliserede og fredelige omgangsformer.

Den tyske afhængighed af russisk energi gjorde som bekendt ikke russerne mere fredelige og civiliserede. Den gjorde bare Tyskland til et lettere offer for økonomisk afpresning og gåen-på-kompromis med egne idealer.

Den vestlige afhængighed af Kina virker på samme måde. Kina har ikke købt ind på demokrati og menneskerettigheder. De vestlige lande er bare blevet lettere ofre for økonomisk afpresning og accept af, at Kina med henvisning til den stærkes ret kan gøre, hvad Kina finder for godt.

Det samme ser vi i forhold til oliestaterne i Mellemøsten.

De bliver ikke mere demokratiske af, at den vestlige verden er kommet i et økonomisk afhængighedsforhold til dem (selvfølgelig, havde jeg nær skrevet).

Tværtimod: Den økonomiske afhængighed af oliestaterne i Mellemøsten betyder ene og alene, at vestlige værdier og idealer begynder at korrodere og gå i opløsning.

Hvorfor dog ikke indskrænke borgerrettighederne en lillebitte smule for husfredens skyld? Sådan tyder jeg bekymrende meldinger fra både Socialdemokratiet og Moderaterne. Hvorfor ikke tilpasse vores egne demokratiske standarder bare en anelse, hvis de i den grad står i vejen for samhandel?

Sådan tænker enhver kræmmersjæl. Og dem er der mange af her i den vestlige verden. Men tillad mig at sige sandheden: Kræmmersjæle har ikke løsningen på noget. Og slet ikke på spørgsmålet om, hvordan vi i den vestlige verden bevarer og udvikler vores dyrekøbte frihedstraditioner.

Desværre har kræmmersjælene en helt urimelig indflydelse på verdens gang her i vores kulturkreds. De udgør nemlig den toneangivende del af eliten i alle vestlige lande. Derfor vil de formentlig en rum tid blive ved med at hævde, at det er deres absurd forkerte kort over virkeligheden, der er rigtige. Og de erfaringer, mennesker dagligt gør sig i mødet med den faktiske virkelighed, der er forkerte.

De forkerte og misvisende verdenskort sagde, at masseindvandring fra Stormellemøsten var et uproblematisk gode for Europa. De sagde, at interdependens helt uproblematisk ville føre til en mere fredelig verden. Og de sagde, at den vestlige orden ikke har nogen rigtige dødsfjender. Det vil sige fjender, der ikke vil gå på kompromis. Men bare ændre styrkeforholdet til ugunst for den vestlige verden, og derpå diktere deres egne betingelser.

Det sidste nye er, at vi ikke længere skal ”prædike” for landene uden for den vestlige kulturkreds. Det betyder, at vi ikke skal irritere dem ved at sige, at de tramper på menneskerettighederne i forhold til deres egne befolkninger.

Dette er blot det seneste kapitel i den triste fortælling om de konsekvenser, det vestlige selvhad efterhånden er ved at få.

Sagen er nemlig: Vi ”prædiker” overhovedet ikke for landene uden for den vestlige kulturkreds. Vi minder dem bare om, hvad de selv har skrevet under på, da de i sin tid underskrev FN-pagten.

Det er ikke vores idé eller vores ønske, at alverdens ikke-demokratiske og undertrykkende lande skal være medlemmer af FN. Det er deres egen idé. Men har de først meldt sig ind i klubben, er vi selvfølgelig i vores gode ret til at spørge ind til, hvordan det går med at overholde klubbens regler.

Sandheden om de politiske eliter i den vestlige verden er, at de overhovedet ikke indretter sig rationelt efter uoverensstemmelser mellem kort og virkeligheden. Tværtimod.

De vestlige eliter har de seneste 50 år gang på gang insisteret på, at deres kort viste vejen frem. Selv om enhver, der færdedes i den virkelige verden, var klar over, at der ene og alene ville komme ulykker ud af at navigere efter defekte og misvisende kort.

Derfor bør vi snarest muligt inspicere alt, hvad vi har af kort over virkeligheden. Og kassere alle, der ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold i terrænet.