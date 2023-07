Klimakamp er den nye gud – for nogle

Alle gruer for dommedag – den dag, hvor verdenshavene stiger, solen brænder op, stjernerne drysser ned, og himlen ruller sig sammen som en tapetrulle – ikke den kristne dommedagstanke, for dommedagsscenariet har kirken for længst overgivet til klimaaktivisterne og klimaforskningens undergangsprofeter, der tror, de kan afværge ubehagelighederne på den yderste dag ved at leve rigtigt, spise rigtigt, transportere sig rigtigt, klæde sig rigtigt og så videre.

Altså opstille en ny puritansk lovreligion, der opdeler mennesker i rene og urene, frelste og (klima)fortabte – og gør det temmelig svært at være til.

Klima-klæberne, der i øvrigt også bekender sig dogmatisk både wokebevægelse og velkomstkultur, tænker ikke et øjeblik anderledes end de veganere, der for et par år siden fældede deres modige tårer ved slagtehallen i Aarhus og troede, de kunne redde kloden og menneskeheden ved at smadre en slagterbutik.

Ligeledes er de mange tusinde danske skolebørn, der klimastrejker (læs: pjækker), blevet hjernevasket til den utopiske tro, at de kan foretage en hovedrengøring af mennesket og verden, rydde endegyldigt op og indsætte en ny verdensorden, hvor vi er kommet alt det onde, uretfærdige og uhumske til livs.

En ny verdensorden, hvor Gud er smidt på porten, og mennesket har klæbet sig fast til overbevisningen om ved egen kraft at gøre verden og sig selv ren.