Det er rendyrket liberalisme at lade ældreplejen være selvbetalende

Statsministeren er her et par dage efter lidt mere afdæmpet, men bestemt ikke afvisende: ”Jeg hører vores ordfører starte en nødvendig debat om, hvordan fremtidens velfærd skal se ud” sagde Mette Frederiksen.

Det er jo heldigt for den socialdemokratiske ordfører, at statsministeren ikke brutalt hældte ham ned ad brættet og understregede med syvtommersøm, at det ikke er socialdemokratisk politik.

Og nej, det gjorde hun selvfølgelig ikke, for Rabjerg Madsen er ikke uden hendes viden og accept gået til medierne med sit eget lille personlige forslag. Sådan fungerer politik på det niveau ikke. Og slet ikke for en politisk ordfører som jo trods alt tegner sit partis politik.

På dette niveau er der ikke en privat-Christian Rabjerg Madsen. Ligesom der heller ikke tidligere har været en statsministeren, som pludselig skulle være blevet til privat-Lars (Løkke Rasmussen), når der skulle redegøres for de forhold statsministeren, havde til storfiskerne, de såkaldte kvotekonger, for nogle år siden.

Men det korte af det lange: Det som regeringen barsler med, er i sin egentlige grundform et opgør med det velfærdssamfund, som vi kender, nemlig det hvor alle uanset nuværende økonomiske formåen kan blive sikret en ligelig, ordentlig og fair ældrepleje, når den tid kommer. Og ja, der er absolut behov for forbedringer af vores offentlige ældrepleje. Så lad os diskutere det i stedet.

Men derfra og så til at foreslå, at vi fremover skal betale ældreplejen selv, er et grundlæggende opgør med hele vores velfærdssamfund. Det velfærdssamfund som socialdemokratiet ellers selv mener, de stod bag. De er i al fald i færd med at rive det ned. Skammeligt.