Jeg har været i tvivl, men er det ikke længere. Vi bør tillade aktiv dødshjælp

Jeg tænkte på det for et par dage siden under en gåtur med min hund. Hun er ved at være en gammel dame, og bare det at tænke på, at hun en dag ikke findes mere, gør mig ked af det. Men samtidig er der ingen tvivl om at jeg – ligesom alle andre hundeejere – aldrig kunne drømme om at lade hende lide én dag for meget. Vores generelle og helt alment accepterede tilgang til aflivning af hunde – og andre dyr – er, at de for alt i verden ikke må lide.

Nu er det ikke, fordi jeg ønsker at sidestille mennesker med dyr, men der er alligevel noget interessant over forskellen mellem, hvordan vi har det med at tage livet af dyr, der er ubærligt syge, og mennesker i samme situation. Hvis vi ikke kan få over vores hjerter, at vores kæledyr skal lide eller leve et liv, som ifølge deres natur er uværdigt (f.eks. at de mister deres førlighed), hvorfor kan vi så, når det drejer sig om mennesker?