Kønskampen er et totalitært regime

Mon ikke de to cirkusrevylegender ville vende sig i deres grave, hvis de hørte, at siden de stod på scenen omgivet kære, kælne og kyssende dansepiger kun iført babyblåt undertøj, har kønsroller nu udviklet sig sådan at der både »findes kvinder med en penis og mænd med en vagina. Det handler om at føle sig som en kvinde«, som en tidligere Miss Universe-deltager for Spanien udtalte, da hun som transkvinde blev årets skønhedsdronning.

Ja, verden er virkelig drejet to gange baglæns, siden Kaas og Ryg ombejlet af skønne kvinder helt uden trusler om advokatundersøgelser, anklager om sexisme og krænkende adfærd frejdigt kunne synge: »Fanden skabte kvinden for at byde Herren trods. Fanden ta’ den Fanden – det gik kun ud over os.«