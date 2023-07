Hvis russerne kan finde på at sprænge Nova Kakhovka-dæmningen, er de så også desperate nok til at sprænge atomkraftværket i Zaporizjzja i luften? Ifølge ukrainske efterretninger er kraftværket allerede mineret af russerne, som kontrollerer området, mens Rusland hævder, at ukrainerne planlægger et angreb mod værket.

Zelenskyj