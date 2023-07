Hvorfor er dysfunktionelle familieforhold fyldt med tabu og skam?

Jeg besluttede mig for at droppe kladden og ringe til min mor, så hun kunne give mine søstre besked. Jeg har i sin tid valgt friheden og den betød den smertefulde erkendelse af, at jeg måtte forlade dem, jeg elsker.

Men friheden betyder også, at jeg er fri fra at skulle underlægge mig deres definition af, hvad jeg må og ikke må – også når det kommer til at træffe valg, der stemmer overens med mine værdier – i dette tilfælde at kontakte dem.

Jeg kommer nok aldrig til at få et forhold til hverken min mor eller mine søstre og deres børn. Det samme tror jeg er tilfældet for mange andre, der af den ene eller anden årsag har valgt at bryde kontakten med et eller flere familiemedlemmer eller selv er blevet valgt fra.

jeg håber. Håber at det verdenssyn, min familie står for, ændrer sig, så de åbner deres hjerter for, at der er andre måder end deres at tænke og leve på. Hvis det sker, er min dør og mit hjerte åbent, for som Mathilde Moestrup skriver, så er ”det smukkeste man kan gøre over for nogen, man elsker er at vente på dem.”