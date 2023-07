Sådan kan de høje boligrenter blive en gevinst

Men tiden er måske kommet til at tænke helt anderledes, når vi vælger boliglån. Et effektivt bud er at forkorte løbetiden fra 30 til 20 år. Det koster mere i ydelse, men merprisen mere end opvejes af større afdrag.

Her er et eksempel, der er lidt håndholdt, men ikke mere end at det stammer fra en af realkreditinstitutternes låneberegnere. Det betyder, at alle omkostninger er indregnet – også bidrag.

Udgangspunktet er et lån på 1 mio. kr.

Den månedlige ydelse før skat er godt 6.000 kr. på et 30-årigt lån. Et 20-årigt lån koster ca. 1.000 kr. mere.

Men de ekstra penge er godt givet ud. For de sikrer et afdrag, der er ca. 1.800 kr. højere. Afdrag er opsparing, og med over 1.000 mia. kr. stående på bankkonti må mange have råd. Og forrentningen er langt, langt bedre. For 1.000 kr. får man altså 1.800 kroners ekstra opsparing.

For renteforkælede og afdragsfrivante boligejere kan den højere ydelse måske virke voldsom, men det er der altså ingen grund til.

Vi erfarne boligejere kan huske de såkaldte mixlån. De blev indført i slutningen af 1980’erne. Jeg vil ikke fortabe mig i konstruktionen, men lånene bestod af to obligationstyper, og løbetiden var maksimalt 20-årig.

Konstruktionen betød, at lånerne virkelig fik høvlet gæld af allerede fra lånets optagelse. Dengang var afdrag og kortere løbetid altså en selvfølge, men opsparingen i samfundet meget lavere.

Selv de, der tør løbe en renterisiko uden at sætte nattesøvnen over styr, bør klart overveje at søge rentesikkerhed. Vi holder fast i løbetiden på 20 år.

I så fald er lån med fast rente blot 200 kr. dyrere hver måned, og afdraget præcist 200 kr. større, hvis man går i fast rente fremfor at vælge lånet, der får ny rente hvert halve år. Det går under navne som F-kort, Kort Rente og FlexKort.

Måske skal vi også tænke anderledes, hvis vi holder fast i lånene med fast rente og ikke være så kurstabsfikserede.

Det gælder især, hvis man har en lang tidshorisont. I så fald kan man overveje et 3,5 pct.-lån. Ja, I læste rigtigt. Kursen er omkring 90, men med 4,24 pct. er den effektive rente et helt pct.-point lavere end på 5 pct.-lånet.

Kursforskellen er 8 point.

Det er et spørgsmål om temperament, og om lav ydelse eller lavest mulig restgæld giver mest ro om økonomien – og nattesøvnen.

Det er ikke elendighed det hele. Groft sagt befinder vi os i en form for normaltilstand efter flere års rentevanvid.

Udviklingen tvinger os i hvert fald til at være langt mere grundige, når vi vælger boliglån – og bolig!

Det er derfor positivt, at boligejere i stigende grad prioriterer en billig bolig. Det gør hver fjerde potentielle boligkøber i en spørgeundersøgelse, som Epinion har foretaget for ejendomsmæglerkæden Home.

Den slags kalder man realisme, og det er der ingen, der tager skade af.

Skal vi derfor ikke satse på, at realismen langt om længe har indfuldet sig på bolig- og lånemarkedet. Realisme betyder, at der ikke er frit valg på hverken ejendomsmæglernes eller bankernes hylder.

Det ændrer dog ikke ved, at boligmarkedet er ved at blive delt i et første- og et andethold. Om det er sundt eller ej, er svært at sige.

Der er dog ingen grund til at klynke. Som i fodbold kan man selv gøre noget for at spille sig på førsteholdet. Det kræver en indsats, og det er op til os selv, om vi vil levere den eller ej.