Jeg vil have en service-revolution! Aflys maskinerne, og giv mig mennesker tilbage

»Hallo?« lyder det pludseligt inde bag den bogafleveringsautomat, der sidder på en mur nær et af de biblioteker, jeg ynder at benytte. Jeg har travlt og er i færd med at føre 22 bøger gennem automaten. »Øh ja, hallo?« svarer jeg. »Ja, jeg ville bare høre, om du også skal ind og låne nye bøger på biblioteket?« »Det skal jeg ikke,« svarer