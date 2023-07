Det økonomiske råderum skaber politisk forvirring

Et positivt og stort økonomisk råderum betyder naturligvis, at det er muligt at give skattelettelser eller øge de offentlige udgifter, dvs. lette finanspolitikken, uden at der opstår finansieringsproblemer for det offentlige. Men det betyder langtfra, at det er ansvarligt at lette finanspolitikken i denne situation.

Det burde Venstre og Moderaterne ikke mindst vide. Op til finanskrisens udbrud blev der i Danmark således ført en historisk uansvarlig finanspolitik med tilhørende overophedning af økonomien, som vi i Danmark måtte bøde hårdt for i de følgende år, hvor finanskrisen blev en realitet. Formanden for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, var jo finansminister i den Venstre-ledede regering, da denne historisk uansvarlige finanspolitik blev ført og underminerede dansk økonomi.