Vi håber, at biblioteket forehavende lykkes, for med fødselsdagshilsenen sætter det fingeren på flere af tidens allerømmeste punkter, nemlig at mange børns og unges mildest talt elendige læsefærdigheder medfører et enorm dannelsestab, der i sidste ende er med til at fodre tidens totalitære woke-bevægelse, der i høj grad er båret af en afgrundsdyb uvidenhed. Ja, for at sige det, som det er: dumhed.

Lad os begynde med skoleeleverne, der læser dårligere end nogensinde, som den store Pirls-undersøgelse viste i foråret. Mange børn har simpelthen mistet evnen til at læse og koncentrere sig om at følge et handlingsforløb og lukke verden med alle dens distraktioner, notifikationer, biplyde og skærme ude for en stund. Men i grunden kan det dårligt komme som en overraskelse, for dem, børnene skal lære at læse af, er bl.a. dem, som professor emeritus Mark Bauerlein i et tankevækkende interview i Berlingske sidste vinter (10.12.2022) kalder »den dummeste generation« – den såkaldte millennial-generation, min generation. Os, der er født i årene mellem 1977 og 1995. Vi er lærere, og vi er forældre til børn nu. Profetien fra den politiske elite lød ellers, at vi skulle blive den bedst uddannede generation, have bedre arbejdsliv, mere politisk indflydelse og forandre verden til det bedre.