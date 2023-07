Undskyld for Kalmar, enevælden og fordi vi holdt med de forkerte i Napoleonskrigene. Eller hvem skal egentlig undskylde for hvad?

Skal dronning Margrethe 2. så også undskylde over for den danske befolkning for indførelsen af enevælden i 1661 (som kom til at vare helt frem til 1848)?

Eller skal hun undskylde over for den svenske befolkning for Det Stockholmske Blodbad, hvor en af hendes familiemedlemmer, Christian 2., beordrede næsten 100 fremtrædende svenske adelige og borgerlige slået ihjel på Stortorget i Stockholm i et desperat forsøg på at tvinge Sverige til at forblive i Kalmarunionen?

Skal hun undskylde for sin forgænger, dronning Margrete 1.’s erobring af Sverige i 1389, for mordet på Knud Lavard i 1131 (som det var et medlem af kongefamilien, som stod bag) eller for Svend Tveskægs erobring af England i 1013?

Selv er jeg kommet til at tænke på, om jeg måske burde sende en undskyldning til alle englændere og svenskere samt til Kolding bys borgere, eftersom jeg nedstammer fra en af de spanske soldater, som kom til Danmark i 1808 i forbindelse med Napoleonskrigene (hvor vi holdt med Frankrig og Spanien, mens vores hovedmodstandere var England og Sverige). Og hvoraf nogle kom til at sætte for meget ild i kakkelovnen på Koldinghus, så der gik ild i slottet og en stor del af det gik op i røg.