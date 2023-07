Tro, håb og kondital: Livet er også et etapeløb

Vi ser disse værdier malet i ansigterne på ryttere, der lider og slås for hæder og ære, for sig selv og for holdet. Engang var vi alle krigere, nu har vi flest terapeuter, livsstilseksperter, snakkedukker og influencere, hvorfor det snarere er vores dedikerede sportsstjerner, der praktiserer en levedygtig dualitet af følelse og fornuft, individualisme og loyalitet end vores progressive profeter, for hvem lighed trumfer alt.

Cykelsportens værdier er ikke nogen, jeg konstruerer; de kommer ikke ud af det blå. De er båret frem af Europas kristendom gennem 2.000 år og farver stadig vores bevidsthed, selv om mange ikke vil anerkende det. Kristendom og cykelsport kører hånd i hånd. Det, der knytter dem sammen, er jordforbindelsen. Hvor forskellige den end er for en hurtig vurdering, tager begge dele mirakler, magi og dæmoner ud af verden. Væk er trylleri, åndemanere og alle forestillinger om jordisk renhed.

Således fandt de første kristne sekter, at verden var skabt af Gud og en virkeplads for mennesker af kød og blod. De stolede trygt på deres fornuft og værnede om deres konkrete næste. De fandt, at mennesker gerne måtte udforske verden, fange og spise dens fisk, anvende naturen til egne formål og forbedre alverdens teknikker ved hjælp af kreativitet og praktisk håndelag. Mennesket skulle værdsætte det daglige arbejde i stedet for at tvinge slaver til at udføre det, forfine håndværk og søge dybere mening i de frie kunster, dvs. i åndens rige.

Alt dette blev ikke nødvendigvis praktiseret samtidig i Europa, men den kristne kultur lå som et net under de mange politiske og territorielle opdelinger – samt i kunsten. Fyrster, konger, parlamenter, borgerskab, opfindere, investorer og købmænd trak på de kristne koder og normer og skabte ved hjælp af ejendomsret, industrialisering og kapitalisme forudsætningerne for den moderne verdens velstand, herunder cykelsporten.

Cyklen blev opfundet, netop som der blev tid tilovers sidst i 1800-tallet, hvor fritiden opstod som en social virkelighed, først for de velstillede, siden for flere og flere. Cyklen gjorde de unge mobile, mindskede familiens sociale kontrol, og arbejderne kastede sig over den og begyndte at konkurrere for penge. Her viste det sig, at cyklen endda kunne bruges til at cykle på tværs gennem Frankrig, og det har så gentaget sig i løbet af de seneste 120 år med en imponerende vedholdenhed.

Gentagelsen peger ikke alene tilbage på kristendommens grundlag, men er desuden en fysisk rejse i kontinentets kristendom i form af katedraler, kirker, klostre, kirkegårde, museer og historiske mindesmærker. Rytterne kører igennem alt dette uden at se dem, dertil er hastigheden for høj, og konkurrencen for hård. Men vi andre kan ikke undgå at se kristendommen transmitteret live dag efter dag, hvis bare vi åbner øjnene. Den ligger lige for vores fødder. Hvad vi derimod har det noget sværere med, er at forstå, at den er vores rødder.