Tidligt i krigen advarede eksperter om at vanddepoter i nærheden af Denipro-floden var i fare for at blive ødelagt. Ukraine bad om observatører – de kendte deres nabos tendenser, men deres forespørgsel blev afvist. Ukraine fik ret. Den 6. juni i år blev Denipro-dæmningen sprængt i luften.

Krig og strømafbrydelser betyder at forurenet vand fra nedlagte kulminer, der normalt holdes fri for vand, har gjort vandet i vandhanerne udrikkeligt. Forureningen af vandet påvirker det, der svarer til en fjerdedel af Danmarks størrelse eller et område noget større end Sjælland, kommer til at få katastrofale konsekvenser – ikke kun de kommende måneder men også de kommende år. Tørke, forurening og landbrugsjord, der ikke kan opdyrkes, er blot nogle af konsekvenserne. Den miljømæssige forurening er en enorm trussel for Ukraine på lang sigt – for den enkelte ukrainer, for landbruget og for landets evne til at eksportere. De vil med andre ord i årtier blive holdt i et økonomisk skruestik, der får betydning økonomisk, politisk og befolkningssundhedsmæssigt.