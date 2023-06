Der er forskel på at passe ind og høre til

Det har taget næsten 13 år at nå hertil. Det ene visum efter det andet som endte med et Greencard, den ene proces efter den anden med formularer, interviews og administrative procedurer, der syntes endeløse.

Når jeg ser tilbage, så er der en mening med galskaben, som min kære mormor ville have sagt. For tid skal der til, når man overvejer et nyt statsborgerskab. Det er et stort skridt, det er en ære, et ansvar og et privilegium. Det skal tages alvorligt – og det skal overvejes grundigt – fra begge parter. Jeg har haft rig mulighed for at tænke over, om det er det rigtige skridt for mig og min familie – og det samme har USA.

Så nu passer jeg ikke blot ind her i Amerika – nu hører jeg til. Dét er forskellen på at tage et land til sig 100 pct. med alt, hvad det indebærer af privilegier og ansvar. Det går begge veje, og man kan ikke kun nyde, man må også yde – økonomisk og identitetsmæssigt for retten til et statsborgerskab i et land, der beskytter og kæmper for frihedsrettigheder til sine borgere – det gælder både når det drejer sig om det dansk statsborgerskab og et amerikansk.