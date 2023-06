Misforstå mig ikke: Jeg forstår, at dødssyge mennesker giver op og vil ud af deres elendighed. Da min egen mor lå for døden for præcis et år siden, fik jeg den ubehagelige tanke, at hendes personlighed var under hastig forandring, og at demens havde gjort hende til en anden end den, hun var. Men hun var stadig mor til mig og min søster, ligesom hun var søster, mormor, farmor, moster, faster og svigermor, og i sjældne momenter af øjenkontakt kunne jeg mærke, at hun vidste det – og fandt en mening i det alt sammen.

Livets fylde lyste ud gennem hendes brune øjne, og jeg kneb en tåre, siden en bæk. Jeg vil ikke gå så vidt som til at sige, det var en smuk død, men det var et smukt liv, som naturen gjorde en ende på.

Menneske eller natur, det er spørgsmålet. Skal vi bestemme – eller skal naturen? Jeg synes, vi som art bestemmer over så rigeligt allerede. Desuden mener jeg ikke, at velfærdsstaten skal lege bøddel; slet ikke, når vi allerede råder over en hel palet af smertestillende og beroligende medicin, som må anvendes i den sidste tid og medvirker til at mildne de fysiske smerter. De nærmeste pårørende har desuden den mulighed at fravælge genoplivning og livsforlængende behandling og på den måde trække en grænse. Det gjorde vi i min mors tilfælde.

Der er også en anden hage ved aktiv dødshjælp. Erfaringer fra de ih og åh så liberale lande viser, at aktivismen har det med at gribe om sig. År for år er det ikke alene dødsmærkede mennesker, der vælger døden, men også individer, der lider af depression eller ensomhed. Uanset hvor reel og tung denne tilstand kan føles, er den en tilstand, ikke en livstidsdom.

I stedet for med statens hjælp at gøre døden til en klinisk udvej, skal vi stå fast på, at den er et grundvilkår, ens for alle og med åndelig betydning. I stedet for liberalt eller socialdemokratisk at bifalde folks overgivelse til døden skal vi hver især forsøge at give dem håb og lys i livet. Det er forresten her, kristendommen kommer ind i billedet, men det tør jeg næsten ikke skrive.

Nu har jeg så gjort det alligevel.