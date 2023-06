Lad være med at bide livet i låret

Du er ikke for smart til at tabe: Popsangerinden Beyoncé sagde engang i et interview efter en konkurrence, hvor hun mod alle odds ikke vandt: »The reality is: sometimes you lose. And you’re never too good to lose. You’re never too big to lose. You’re never too smart to lose. It happens.« Så enkelt er det, nogle gange taber man i livets store spil. Du er aldrig for god eller for stor til at tabe. Og du bliver kun lidt mere menneskelig af det.

Du må ikke sjuske med dit liv – men gør dig umage med dit liv i visheden om, at det er det uperfekte grundlag, du gør dig umage på. Du går ikke i stykker af at skulle præstere, levere og tage livet på dig med alt det, livet er – men af at tro, du kan gøre det perfekt.